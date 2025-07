IMSS Nuevo León realizó 185 trasplantes en 1er semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025, en las unidades de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León se realizaron 65 trasplantes de córnea, 65 de médula ósea, 37 de riñón, 14 de hígado, 3 de corazón y uno de pulmón para dar un total de 185 procedimientos quirúrgicos que brindaron esperanza y calidad de vida a pacientes con enfermedades avanzadas.

Del 1 de enero al 30 de junio, las cirugías fueron realizadas en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 25, la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33, informó el IMSS a través de un comunicado.

De acuerdo con el instituto, los derechohabientes que recibieron los órganos pudieron recuperar su vista, combatir enfermedades autoinmunes, dejar de depender de hemodiálisis, así como recuperar su función hepática, cardiaca y pulmonar, entre otros beneficios.

Las unidades en el estado cuentan con médicos cirujanos de trasplantes, anestesiólogos, nefrólogos, oftalmólogos y otras especialidades, junto con sus equipos de enfermería, trabajo social y demás personal comprometido con esta actividad.

El donar órganos es un acto que se considera altruista, porque una persona puede donar pulmones, hígado, páncreas, riñones, tejido músculo esquelético, válvulas cardiacas, córneas y piel, con la posibilidad de beneficiar a más de 100 personas.

La dependencia de salud indicó que la voluntad de ser donador debe manifestarse a la familia directa, debido a que, al momento de fallecer, aunque se hayan registrado como donadores, son ellos quienes concretan el deseo altruista en la unidad hospitalaria donde ocurre el deceso.

Las personas que quieran convertirse en donantes deben llenar un formato de inscripción disponible en la página web del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) www.gob.mx/cenatra.

Ahí el IMSS brinda la información necesaria sobre el tema de donación.