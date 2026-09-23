IMSS Nuevo León incrementa su capacidad quirúrgica en Clínica 33

Como parte de esta estrategia, el IMSS también indicó que contempla la apertura de siete salas quirúrgicas adicionales en el Hospital Santa Cecilia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León inauguró un nuevo quirófano de urgencias en el Hospital General Regional (HGR) No. 33, en Monterrey, con lo que la unidad médica pasó de siete a ocho salas quirúrgicas.

La incorporación permitirá ampliar la capacidad resolutiva del hospital para atender a su población derechohabiente y, de acuerdo con el IMSS, contribuirá a reducir los tiempos de espera tanto en el servicio de urgencias como en las cirugías programadas.

Durante la ceremonia de corte de listón, la titular del IMSS en Nuevo León, Miralda Aguilar Patraca, destacó que la nueva sala estará destinada exclusivamente a la atención de procedimientos quirúrgicos de urgencia.

“Esta adición significará una disminución en los tiempos de espera, tanto en el servicio de urgencias, al contar con una sala exclusiva, como en las cirugías programadas, con siete salas que darán atención ininterrumpida”, señaló Aguilar.

De acuerdo con el instituto, en cada quirófano se realizan entre ocho y 10 procedimientos al día, de lunes a domingo.

Con la nueva sala, se estima un incremento de alrededor de 250 cirugías mensuales, equivalentes a aproximadamente 3 mil procedimientos adicionales al año.

La nueva infraestructura será operada por equipos quirúrgicos del HGR No. 33 y se suma a las acciones del IMSS para incrementar su capacidad instalada en Nuevo León.

Aguilar Patraca estuvo acompañada por Laura Inés Peña Santamaría, jefa de Servicios de Prestaciones Médicas; Wendy Elizabeth Arizmendi Navarro, directora del HGR No. 33, así como personal de las distintas categorías que participará en la operación del nuevo quirófano.

Como parte de esta estrategia, el IMSS también indicó que contempla la apertura de siete salas quirúrgicas adicionales en el Hospital Santa Cecilia, con el objetivo de ampliar la atención a la derechohabiencia y disminuir los tiempos de espera.