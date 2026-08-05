IMSS Nuevo León aumenta 36% las cirugías en primer semestre

De acuerdo con el IMSS, entre enero y junio los equipos quirúrgicos de 15 unidades médicas de segundo y tercer nivel llevaron a cabo los procedimientos

Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León incrementaron en un 36 % el número de cirugías realizadas durante el primer semestre de 2026, al efectuar más de 71 mil procedimientos, frente a las 52 mil intervenciones registradas en el mismo periodo del año pasado, informó la coordinación de comunicación social.

De acuerdo con el IMSS, entre enero y junio los equipos quirúrgicos de 15 unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención llevaron a cabo los procedimientos.

“Las intervenciones quirúrgicas abarcan especialidades como Cirugía General, Oncología, Traumatología, Ortopedia, Urología, Ginecología, Cardiología, Neurocirugía, Oftalmología, entre muchas otras”, señaló el instituto a través de un comunicado.

Asimismo, especialistas del instituto realizaron intervenciones de alta complejidad, entre ellas trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñón y córnea, además de cirugías robóticas en las áreas de urología, ginecología y cirugía de tórax.

Del total de procedimientos, 35 mil se efectuaron en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2, 4, 6, 17, 33 y 67; los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 10, en Sabinas; No. 11, en Montemorelos; y No. 12, en Linares; así como en las Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 7, en San Pedro, y No. 65, en San Nicolás.

Por su parte, las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23, Hospital de Especialidades No. 25 y Hospital de Cardiología No. 34 realizaron 36 mil cirugías de alta especialidad, beneficiando a pacientes de Nuevo León y de otros estados del noreste del país.

En la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 señalaron que se atendieron lesiones, deformidades y enfermedades del sistema musculoesquelético, con procedimientos para tratar fracturas de cadera, tibia, fémur, pie y tobillo, además de la colocación de prótesis.

Mientras tanto, la UMAE Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 concentró intervenciones relacionadas con la salud reproductiva y ginecológica de las mujeres, destacando cirugías de uroginecología, tratamiento de cáncer de mama, procedimientos de alta complejidad y técnicas laparoscópicas.

En la UMAE Hospital de Especialidades No. 25 se realizaron principalmente cirugías de Oftalmología, Oncología, Radio-oncología y Endocrinología. Además, se brindó atención especializada en Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Urología, Cirugía Digestiva y en los programas de trasplante de órganos y tejidos.

Por su parte, precisaron, la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 efectuó procedimientos de revascularización coronaria, así como cirugías pediátricas, de tórax y de angiología.

El IMSS destacó que estos resultados fortalecen la capacidad de respuesta de la institución ante la creciente demanda de servicios quirúrgicos y refrendan su compromiso de ofrecer atención médica de calidad, oportuna y con alto sentido humano para contribuir a la recuperación de la salud y mejorar la calidad de vida de la población derechohabiente.