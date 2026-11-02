IMSS Nuevo León atiende rezago con 123 cirugías en dos UMAE

El IMSS informó que estas jornadas continuarán en las 15 unidades médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención en Nuevo León

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León realizó 123 cirugías durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre en dos hospitales de alta especialidad de Monterrey. La jornada buscó atender procedimientos pendientes y reducir los tiempos de espera de los derechohabientes.

Las intervenciones se distribuyeron entre el Hospital de Especialidades No. 25 y el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23, como parte de la ampliación de la actividad quirúrgica a horarios nocturnos y fines de semana.

Hospital No. 25 concentra 105 procedimientos

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 efectuó 105 cirugías en áreas como oftalmología, urología, hematología y cirugía general. Entre los procedimientos se incluyeron operaciones de cataratas.

De manera simultánea, la UMAE No. 23 atendió a 18 mujeres mediante histerectomías, que consisten en el retiro de la matriz, e intervenciones de uroginecología.

Continuarán las jornadas nocturnas y de fin de semana

El IMSS informó que estas jornadas continuarán en las 15 unidades médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención en Nuevo León, con el propósito de avanzar en la atención del rezago quirúrgico.

La actividad corresponde a la acción número 10 de la estrategia institucional “12 acciones en 120 días”, comprometida por el director general del instituto, Zoé Robledo. Este apartado establece la realización de 31 mil 701 cirugías adicionales en noches y fines de semana en todo el país.