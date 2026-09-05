IMSS NL coloca primer implante coclear a niño con sordera

Un pequeño de dos años recibió el dispositivo en ambos oídos tras una intervención quirúrgica de siete horas en Nuevo León.

Cuando Blanca Patricia y Abelardo comenzaron a notar que su hijo Patricio no desarrollaba el lenguaje, surgió una profunda angustia.

Al año y 3 meses de edad, el pequeño todavía no pronunciaba palabras.

La alerta aumentó después de que su hermano menor no superó el tamiz auditivo al nacer, y porque la mamá había presentado hipoacusia en edad adulta.

Patricio tenía sordera neurosensorial profunda bilateral, lo que limitaba su capacidad para percibir sonidos.

Para la familia, los implantes cocleares eran inalcanzables, pues en la medicina privada cada uno cuesta un millón de pesos.

Tras recibir la atención en el Hospital General de Zona No. 6, en el Hospital General Regional No. 33 y en la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE No. El 25, la familia encontró una esperanza: el Departamento de Otorrinolaringología había iniciado el Programa de Implantes Cocleares.

Patricio fue sometido a una evaluación multidisciplinaria en la que participaron especialistas de Audiología, Otorrinolaringología, Pediatría, Psicología, Trabajo Social, Radiología e Imagen, entre otras áreas.

Tras la valoración, el equipo médico de la UMAE No. 25 se preparó para realizar el procedimiento que marcaría un precedente en la atención pediátrica institucional del noreste del país.

El 30 de julio, Patricio, de apenas dos años de edad, recibió implantes cocleares en ambos oídos en un mismo acto quirúrgico.

La intervención se prolongó por siete horas, y participaron cerca de 10 profesionales de la salud.

La doctora Isela Nohemí Ramírez, cirujana otorrinolaringóloga, explicó que se introdujeron cuidadosamente los electrodos en la cóclea y el componente interno del dispositivo.

Un mes después, al activar los dispositivos, el resultado fue exitoso: Patricio mostró una reacción que provocó gran alegría.

La doctora María Belén Alonso, encargada de Otorrinolaringología de la UMAE No. 25, destacó que así inició el Programa de Implantes Cocleares en esta unidad.

Y fue la primera intervención de este tipo en un paciente pediátrico dentro del IMSS en el noreste del país.

La señora Blanca Patricia, la mamá del pequeño, agradeció al IMSS porque le cambió la vida a su hijo.

“Que estos procedimientos existan es un milagro de la medicina. Le da la oportunidad, no solo a mi hijo, sino a muchos niños que no han podido escuchar la voz de sus papás, que no han podido escuchar el sonido del mar, escuchar el sonido de un perro, el sonido de todo”, expresó.

El programa, impulsado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el director de la unidad hospitalaria, José María Sepúlveda Núñez, tiene como objetivo atender a población pediátrica.

El IMSS en busca de ir más allá de colocar un dispositivo: brindar a la niñez la oportunidad de construir su propio futuro.