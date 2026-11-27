El IMSS en Nuevo León negó ofrecer 600 mil pesos a la familia de Sofía Calderón para que desistiera de las denuncias por su muerte.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León negó que personal de la institución haya ofrecido 600 mil pesos a la familia de Sofía Calderón, joven de 19 años que falleció tras una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23, en Monterrey, para que desistiera de las denuncias presentadas por el caso.

La postura institucional se dio a conocer luego de que el abogado de los padres, Gerardo Rincón Flores, denunciara presuntas irregularidades en el manejo del cuerpo de la joven, así como supuestos acercamientos para ofrecer dinero a cambio de detener el proceso legal.

En un comunicado, el IMSS aseguró que ninguna persona servidora pública ofreció recursos económicos a los familiares y afirmó que pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) todas las comunicaciones de su personal con la familia para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El Instituto también manifestó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades y señaló que el caso fue turnado a sus áreas de investigación para deslindar posibles responsabilidades.

IMSS explica procedimiento de autopsia

Respecto a los señalamientos sobre la extracción de órganos, el Seguro Social informó que la familia autorizó por escrito la realización de una autopsia el 19 de julio, conforme al artículo 350 bis 2 de la Ley General de Salud.

Precisó que se trató de un procedimiento parcial, limitado a las regiones del tórax y abdomen, por lo que, aseguró, no involucró la cabeza ni los ojos.

Añadió que los órganos extraídos para su estudio permanecen identificados y bajo resguardo en el Servicio de Anatomía Patológica del hospital, como parte del procedimiento autorizado.

Sin embargo, el propio Instituto reconoció que la información proporcionada a los familiares sobre la autopsia fue demasiado técnica e insuficiente para darles certeza sobre el procedimiento.

Ante ello, anunció que modificará en todo el país los formatos de autorización de autopsia, con el propósito de explicar de manera más clara en qué consisten estos procedimientos y qué implicaciones tienen.

Entrega de expediente y acercamiento con familiares

El IMSS detalló que el jueves 19 de noviembre un equipo de nivel central se reunió con la pareja de Sofía. Durante el primer encuentro, realizado en el exterior de su domicilio, le entregaron el expediente clínico que había solicitado.

Posteriormente, en la Unidad de Medicina Familiar No. 36, donde él y su bebé están adscritos, el director de la unidad les entregó sus respectivas cartillas de salud.

En cuanto a los padres de la joven, el Instituto indicó que ha mantenido comunicación telefónica mediante personal del Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 y de la Unidad de Derechos Humanos.

Asimismo, reiteró su disposición de reunirse con ellos, ya sea directamente o a través de su representante legal.

La institución también aseguró que la familia no será objeto de represalias y ofreció atención médica, psicológica y administrativa, además de acompañamiento durante las investigaciones.

Familia denunció presuntas irregularidades

Por su parte, la defensa de los padres de Sofía ha cuestionado el manejo de las piezas anatómicas y señalado presuntas inconsistencias en el expediente clínico, particularmente en las fechas de ingreso, fallecimiento y egreso de la paciente.

De acuerdo con las denuncias difundidas por medios de comunicación, la familia acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, incluida la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, así como ante la FGR.

Entre sus solicitudes se encuentra el aseguramiento del expediente clínico y de las piezas anatómicas para la realización de nuevos peritajes.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la joven, las condiciones en que se realizó la autopsia y los señalamientos sobre el trato que recibió su familia.

El IMSS reiteró que lamenta el fallecimiento de Sofía Calderón y aseguró que colaborará con las autoridades hasta el pleno esclarecimiento de los hechos.