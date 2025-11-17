IMSS descarta que muerte de mujer fuera por falta de antídoto

La unidad señaló que si cuentan con el antídoto para el veneno de araña, pero se optó por atender la reacción alérgica que la paciente presentaba en el momento

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León afirmó que la causa de muerte de la mujer atendida con picadura de araña fue una reacción alérgica grave.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Unidad de Medicina Familiar Número 16 en Allende, el equipo médico recibió a la mujer mientras cuando sufría un choque anafiláctico, es decir, una reacción alérgica "grave y potencialmente mortal".

La unidad señaló que si cuentan con el antídoto para el veneno de araña, pero el tratamiento prioritario para ese momento era el detener el avance de la reacción alérgica.

Detalló que por la condición de la víctima, fue trasladada hacia el Hospital General de Subzona Número 11 en Montemorelos, donde fue intubada.

Destacó que el tratamiento contra la reacción alérgica se le administró a la par que la dosis de antídoto contra la viuda negra. Sin embargo, la paciente entró en paro a las 20:30 horas y tras 40 minutos de maniobras de reanimación, perdió la vida.

Además, el IMSS Nuevo León envió sus condolencias a los familiares y seres queridos de la paciente.