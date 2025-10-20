Imputan a seis detenidos tras cateo en Escobedo

Un operativo coordinado entre la AEI y la SSPC Federal resultó en la detención de seis personas por delitos contra la salud

En un operativo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, se detuvieron a seis personas en el municipio de Escobedo, durante el cumplimiento de una orden de cateo en una bodega.

Los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2025, y la audiencia para vinculación a proceso se llevará a cabo este 19 de octubre de 2025.

Los imputados, identificados como Lino "N", Jesua "N", Héctor "N", Adolfo "N", Francisco "N" y Silvia "N", enfrentan cargos por delitos contra la salud, específicamente relacionados con narcóticos.

El juez calificó de legal la detención y se impuso prisión preventiva a los detenidos, quienes podrían ser investigados por su presunta participación en actividades delictivas.

En el lugar, se encontraron dosis de una sustancia cristalina compatible con el narcótico conocido como cristal.

La dependencia municipal destaca su compromiso contra el narcotráfico en la región.