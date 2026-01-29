Imputan a presunto responsable de feminicidio en Sabinas Hidalgo

Durante la audiencia, se determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó como medida cautelar la prisión preventiva

El principal sospechoso del feminicidio de una mujer de 57 años, ocurrido el pasado lunes 19 de enero en el municipio de Sabinas Hidalgo, fue imputado por el delito de feminicidio y quedó bajo prisión preventiva.

El hombre, identificado como Ricardo “N”, de 43 años de edad, fue detenido el 26 de enero tras las investigaciones realizadas por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía del Estado. Un día después, el 27 de enero, un juez de control lo imputó.

Durante la audiencia, se determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá internado en un Centro de Readaptación Social del estado.

Como parte de las indagatorias, días antes se llevó a cabo un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, durante el fin de semana previo a la detención.

¿Cuándo ocurrió el feminicidio?

De acuerdo con la investigación, el feminicidio ocurrió el 19 de enero en una vivienda ubicada en la colonia Las Misiones.

Las autoridades confirmaron que el presunto agresor mantenía una relación afectiva y de confianza con la víctima, pues se encontraban casados y habitaban el mismo domicilio.

Los hechos señalan que ese día el hombre habría agredido a la mujer tras someterla mediante el uso de la fuerza, causándole múltiples lesiones con distintos objetos, lo que derivó en su muerte, posteriormente, el cuerpo fue abandonado en el lugar y el presunto responsable huyó a bordo de un vehículo tipo sedán.



El caso continúa bajo investigación..