Imputan a mujer por homicidio del secretario de Linares

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León imputó a una mujer por homicidio calificado y agrupación delictuosa en el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Linares.

En una audiencia celebrada, el juez valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para acreditar la existencia de delitos y la posible participación de Susana "N" en los hechos descritos, por lo que dictó auto de vinculación a proceso para ser investigada.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva que cumplirá en un Centro de Readaptación Social Femenil Estatal y se concede el plazo de dos meses para el cierre de la investigación.



Ahora cuenta con una segunda vinculación a proceso para ser investigada por los hechos criminales anotados.

Susana "N", de 45 años de edad, fue detenida el 20 de septiembre por su presunta participación y responsabilidad por el ataque con arma de fuego perpetrado el 7 de junio de 2025 contra Juan Pulido, secretario de seguridad del Ayuntamiento de Linares.