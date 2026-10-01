Imputan a hombre por robar 93 mil pesos a mujer dentro de casino

José 'N' presuntamente aprovechó un descuido de la afectada para apoderarse de su bolso, en cuyo interior llevaba el dinero, correspondientes a un premio

Por robarle en un casino la cantidad de 93 mil pesos a una mujer, José “N”, de 44 años de edad, fue imputado por el delito de robo cometido contra una mujer, ocurrido en un establecimiento ubicado en Monterrey.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron durante agosto de 2026, en un casino ubicado sobre la avenida José Eleuterio González, en la colonia Jardines del Cerro.

Las investigaciones, realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Centro, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, permitieron documentar la presunta participación del ahora detenido mediante el análisis de videos y protocolos de identificación de personas.

Según las indagatorias, José “N” se encontraba dentro del casino cuando presuntamente aprovechó un descuido de la afectada para apoderarse de su bolso, en cuyo interior llevaba 93 mil pesos en efectivo, correspondientes a un premio que le había sido entregado por el establecimiento.

Tras apoderarse del dinero, presuntamente sustrajo el efectivo del bolso y posteriormente arrojó la bolsa antes de salir del casino. Luego abordó un vehículo para alejarse del lugar por calles del sector.

José “N” fue detenido en la vía pública, en calles de la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey, y actualmente se encuentra internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.