Imputan a hombre por homicidio y ataque a guardia en Monterrey

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2026 en la plaza comercial Plaza Monterrey, ubicada en la avenida Cuauhtémoc

Leonardo “N”, de 48 años, fue notificado de una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron la notificación al interior de un Centro de Reinserción Social estatal, donde el hombre ya se encontraba recluido. Tras el procedimiento, quedó a disposición de un juez de control.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2026 en la plaza comercial Plaza Monterrey, ubicada en el cruce de calle Matamoros y avenida Cuauhtémoc. De acuerdo con la autoridad, el ahora detenido comenzó a discutir con José, de 79 años, quien también se encontraba en el lugar. Durante el altercado, presuntamente sacó un objeto punzocortante y lo atacó por la espalda en varias ocasiones, provocándole la muerte.

Posteriormente, al percatarse de que un guardia de seguridad de 78 años había presenciado lo ocurrido, también lo agredió con el mismo objeto, causándole lesiones graves. El vigilante fue trasladado a un hospital, donde logró sobrevivir gracias a la atención médica recibida.