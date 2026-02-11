Imputan a hombre por feminicidio de mujer en hotel de Anáhuac

Las autoridades señalaron que el imputado presuntamente dejó a la víctima incomunicada dentro de la habitación, sin posibilidad de pedir ayuda

Jesús “N”, de 37 años de edad, fue imputado por el delito de feminicidio al ser señalado como el principal sospechoso de la muerte de una mujer, ocurrida el pasado mes de enero en el municipio de Anáhuac.

La víctima fue localizada sin vida al interior de una habitación de un hotel ubicado en el centro del municipio. Su identidad se mantiene protegida y fue identificada con las iniciales L.C. De acuerdo con la autopsia de ley, la mujer presentaba heridas provocadas por arma blanca en el tórax, mismas que le causaron la muerte.

Las investigaciones realizadas por la Agencia Estatal de Investigaciones, a través del Grupo Especializado en Feminicidios, permitieron establecer que el ahora imputado se encontraba hospedado con la víctima en el hotel y que ambos mantenían una relación afectiva. Según las autoridades, el hombre habría ejercido violencia de género contra la mujer.

Jesús “N” fue detenido en la ciudad de Torreón, Coahuila, mediante un operativo coordinado entre autoridades de ese estado y de Nuevo León.

Durante la audiencia inicial, un juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido en un Centro de Readaptación Social del estado, además de fijarse un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades señalaron que el imputado presuntamente dejó a la víctima incomunicada dentro de la habitación, sin posibilidad de pedir ayuda, antes de darse a la fuga.