Imputan a hombre por doble homicidio en negocio de Apodaca

Casi un año después del hallazgo de una pareja sin vida dentro de un negocio de compra y venta de chatarra en la colonia Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, autoridades estatales imputaron a Héctor “N”, de 45 años, por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el pasado 23 de septiembre detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal contra el sospechoso, quien ya se encontraba en un Centro de Reinserción Social Estatal por otra causa.

De acuerdo con las indagatorias, Héctor “N” habría cometido el crimen el 29 de septiembre de 2024, utilizando presuntamente un tubo de acero para golpear en repetidas ocasiones a las víctimas: una mujer de 47 años y un hombre identificado como Ramón, de 49.



Los cuerpos, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados el 1 de octubre de ese año dentro del establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Humberto Ramos Lozano y la calle Estanislao Martínez Lara cuando un hombre que buscaba a su hija, Margarita, de 48 años, acudió al negocio acompañado del propietario de local y al percibir olores fétidos dieron aviso a la policía de Apodaca.

El hombre confirmó que no se trataba de su hija.

Se determinó que la causa de muerte de ambas víctimas fue contusión profunda de cráneo.

Al momento, un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.