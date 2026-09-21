Imputan a `El Chiquitín´ por delitos de narcomenudeo

El señalado como miembro de un grupo criminal fue enviado a prisión preventiva tras ser detenido con narcóticos en Monterrey.

A tres días de haber sido detenido, Brian Israel “N”, de 23 años de edad y señalado como presunto integrante del Cártel del Noreste, fue imputado por delitos contra la salud, luego de que elementos de Fuerza Civil presuntamente le aseguraran diversas dosis de droga en Monterrey.

El joven, conocido con el apodo de “El Chiquitín”, fue detenido el pasado 17 de septiembre en calles de la colonia San Ángel Sur, donde, de acuerdo con las autoridades, se le encontraron dosis de marihuana y cristal, además de una báscula digital y dinero en efectivo, objetos relacionados con actividades de narcomenudeo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto le imputó hechos que serían compatibles con el delito contra la salud.

Aunque existen dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en su contra, una por el delito de secuestro y otra por homicidio, hasta el momento la vinculación a proceso corresponde únicamente a los delitos contra la salud derivados de los hechos registrados al momento de su detención.

Como medida cautelar, un juez determinó imponerle prisión preventiva, por lo que deberá permanecer internado en un centro de reinserción social. Además, se estableció un plazo de 10 días para el cierre de la investigación complementaria.

Una de las órdenes de aprehensión pendientes estaría relacionada con el secuestro de un elemento de Fuerza Civil, mientras que la segunda corresponde a una investigación por homicidio.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre el homicidio por el que se busca ejecutar la segunda orden de aprehensión.