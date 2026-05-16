Imputan a dueño de Proyectos 9 por fraude agravado

La primera audiencia penal en su contra se realizó de manera virtual y forma parte de alrededor de 180 denuncias presentadas por familias e inversionistas

La situación legal de José Lobatón, propietario de la inmobiliaria Proyectos 9, comenzó a definirse luego de que fuera imputado por el delito de fraude agravado, por afectaciones económicas superiores a los $500 millones de pesos.

La primera audiencia penal en su contra se realizó de manera virtual y forma parte de alrededor de 180 denuncias presentadas por familias e inversionistas que aseguran haber sido afectados tras incumplimientos en la entrega de departamentos.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado solicitó que Lobatón fuera vinculado a proceso; sin embargo, la defensa del empresario pidió ampliar el plazo antes de que se determine su situación jurídica.

Por ello, el juez de control programó una nueva audiencia para el próximo 20 de mayo a las 8:30 de la mañana, fecha en la que se analizarán pruebas de la defensa y se resolverá si el imputado será vinculado o no a proceso.

Mientras tanto, afuera del Palacio de Justicia de Monterrey, personas afectadas volvieron a protestar para exigir justicia y la devolución de los recursos que entregaron como parte de preventas inmobiliarias.

La Fiscalía estatal informó además que continúan abiertas cerca de 180 denuncias relacionadas con Proyectos 9 y que existen ocho carpetas adicionales próximas a judicializarse.

Con información de Olivia Martínez Valenzuela.