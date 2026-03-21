Imputan a conductor por falsificación de placas

El conductor fue detenido el pasado 11 de marzo en calles de la colonia Colinas del Topo Chico, en el municipio de Escobedo

Un hombre identificado como Tomás “N” fue imputado por el delito de falsificación y uso de documentos, luego de ser detenido el pasado 11 de marzo en calles de la colonia Colinas del Topo Chico, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la detención se realizó inicialmente debido a que el hombre circulaba a exceso de velocidad. Al ser interceptado por los oficiales, respondió con insultos.

Tras proceder con la inspección del vehículo, los elementos detectaron irregularidades en la placa de circulación delantera, la cual presentaba alteraciones en sus dimensiones y no correspondía al diseño oficial emitido por el Instituto de Control Vehicular (ICV).

Al ser cuestionado, Tomás “N” habría reconocido de manera voluntaria que utilizaba dicha placa irregular en su auto. Debido a esto, sucedió su detención y lo pusieron a disposición de la autoridad competente.

Posteriormente, un juez determinó vincularlo a proceso y dictar prisión preventiva, además de fijar un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Cabe señalar que Tomás “N” ya había sido imputado previamente por el delito de violencia familiar, por lo que actualmente enfrenta dos carpetas de investigación en su contra.