Impulsará cuartel de Fuerza Civil coordinación estatal

Flores Serna reiteró que la seguridad es un factor indispensable para que Nuevo León mantenga su posicionamiento a nivel nacional y siga recibiendo inversiones.

El nuevo Cuartel General de Fuerza Civil, ubicado en la avenida Morones Prieto, busca fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de las autoridades estatales para preservar la seguridad y la paz en la entidad, afirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario señaló que este espacio funcionará como un punto estratégico para mejorar la presencia policial y atender de manera inmediata cualquier situación que se presente en la zona metropolitana.

¿Qué funciones tendrá el nuevo Cuartel General?

De acuerdo con Flores Serna, el nuevo cuartel no será únicamente una instalación física, sino el centro estratégico de operaciones de la corporación estatal.

“El nuevo cuartel general no será únicamente una infraestructura; será el centro estratégico de nuestra policía, ubicado en una zona clave de la ciudad. Desde ahí podremos garantizar presencia permanente, una coordinación más eficiente y una respuesta inmediata ante cualquier situación”.

La ubicación sobre la avenida Morones Prieto permitirá reforzar la cobertura en uno de los corredores más importantes de Monterrey.

Reconocen avances de Fuerza Civil en 2025

El Secretario General de Gobierno destacó que durante la actual administración se han implementado acciones para consolidar a Fuerza Civil como una de las corporaciones más destacadas del país.

Indicó que estos avances han sido respaldados por indicadores del INEGI, que colocan a la institución como referente en materia de seguridad durante 2025.

“En el nuevo Nuevo León tenemos claro que, para cuidar a nuestro estado, primero debemos cuidar a quienes lo protegen todos los días: nuestras y nuestros elementos de Fuerza Civil”.

Seguridad, clave para inversión y empleo

El funcionario reiteró que la seguridad es un factor indispensable para que Nuevo León mantenga su posicionamiento a nivel nacional y continúe siendo un destino atractivo para la inversión y la generación de empleos.

Señaló que el fortalecimiento de la corporación forma parte de una estrategia integral para mantener y mejorar los resultados en materia de seguridad.

Buscan consolidar a Fuerza Civil a nivel nacional

Finalmente, Flores Serna subrayó que el objetivo es seguir impulsando a la corporación estatal como la mejor policía del país, mediante infraestructura, coordinación y mejores condiciones para sus elementos.

“De esta manera seguimos fortaleciendo a quienes velan por nuestra seguridad, consolidando a la nueva Fuerza Civil como la mejor policía de México y trabajando para mantener y mejorar los resultados que hemos alcanzado”.