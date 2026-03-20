 Impulsan medidas en contra de violencia digital

La reforma que presentó Hernández fue a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para erradicar los casos de grooming y ciberacoso

Las diputadas de Morena, Anylú Hernández y Greta Barra presentaron diversas reformas para proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes de la violencia digital.

La reforma que presentó Hernández fue a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para erradicar los casos de grooming y ciberacoso que pueden sufrir usando el internet, ya sea en redes sociales o en videojuegos en línea.

“Las niñas, niños y adolescentes enfrentan hoy nuevas formas de violencia en espacios digitales. Es urgente que la ley evolucione para garantizar su protección integral. “No podemos permitir vacíos legales cuando se trata de proteger a nuestras infancias. Esta reforma busca dar herramientas claras para prevenir y sancionar la violencia digital”, dijo Anylú Hernández.

Por su parte, la diputada Greta Barra presentó una reforma para combatir la violencia digital sexual, la cual busca castigar a aquellos que tengan imágenes íntimas de la víctima y la amenacen con difundirlas, aun y cuando el material no sea compartido.