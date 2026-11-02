Impulsan la 4T en Santa Catarina y escuchan a la militancia local

Militantes y aspirantes acudieron a la colonia Eugenio Canavati para entregar impresos informativos y escuchar demandas de la población.

Con recorridos casa por casa y acercamiento directo con la ciudadanía, Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, continúa promoviendo los principios y actividades de la Cuarta Transformación.

Durante el fin de semana, Galicia Ruiz visitó las calles de la colonia Eugenio Canavati, donde distribuyó ejemplares del periódico Regeneración con el propósito de informar a los habitantes sobre los logros, posturas y acciones del movimiento.

En su recorrido, la aspirante también tuvo la oportunidad de escuchar las inquietudes de simpatizantes y militantes, quienes compartieron sus puntos de vista sobre el trabajo territorial y las actividades de la transformación en el municipio.

"Estamos informando a los vecinos simpatizantes los logros de la 4T con recorridos, vamos casa por casa compartiendo las actividades y acciones de la transformación", expresó.

Como parte de la convivencia con los habitantes, las vecinas Adriana Hernández y Tomasa Alemán invitaron a Elizabeth Galicia a ingresar a sus domicilios para apreciar los altares de muertos que instalaron en memoria de sus seres queridos, en el marco de las celebraciones tradicionales.

La aspirante agradeció las muestras de hospitalidad y destacó la importancia de mantener el contacto directo con la comunidad, no solamente para compartir información, sino también para conocer las inquietudes de quienes simpatizan con el movimiento.