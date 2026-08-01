Impulsan el ecoturismo en el sur de Nuevo León

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León fortalece el desarrollo de la región e invita a todas y todos a descubrir la belleza natural de Zaragoza,

El gobierno de Nuevo León invita a las familias a disfrutar estas vacaciones del Parque Recreativo “La Chingada” y “El Salto” en el municipio de Zaragoza, donde podrán admirar la Cascada "Velo de Novia".

Atractivos naturales en el sur de Nuevo León

En estas vacaciones de verano, lánzate a conocer el sur de Nuevo León y vive una experiencia rodeada de naturaleza, aventura y paisajes únicos en el municipio de Zaragoza.

Visita el Parque Recreativo "La Chingada", también conocido como "Las Presitas", así como El Salto y la espectacular Cascada Velo de Novia, espacios ideales para recorrer en familia, con amistades o en pareja.

Como opción, los visitantes pueden alojarse en las cabañas ubicadas en el Parque o en hoteles de la zona para pasar una estancia agradable, ya sea en familia o con amistades, y contribuir a la derrama económica en la zona Sur del Estado.

El gobernador Samuel García realizó recientemente una gira de trabajo en los municipios de Galeana, Aramberri y Zaragoza.

Rehabilitan el Parque Recreativo “La Chingada”

Para ampliar la oferta turística, en Zaragoza iniciaron los trabajos de rehabilitación del Parque Recreativo “La Chingada”.

El proyecto contempla nuevas áreas recreativas, baños, tobogán, hamacas y mejores espacios para toda la familia, con el objetivo de fortalecer las opciones y atraer más visitantes a la región.

“Un gusto estar aquí en Zaragoza, "La Chingada", en gira por el Sur, estoy seguro de que con la seguridad que ya tenemos y el Pueblo Mágico, puede venir más gente de la región. Queremos hacer más cabañas; ya empezamos con algunas y, si se quieren quedar a dormir, hay hoteles, cabañas, y que empiece la derrama económica que por muchos años estuvo parada en el Sur”, dijo.

Este proyecto se suma a la construcción de nuevos centros ecoturísticos en Galeana y a la modernización de espacios públicos en los Pueblos Mágicos de Linares y General Terán, acciones que forman parte de una estrategia integral para posicionar al sur de Nuevo León como uno de los principales destinos turísticos del noreste del país.

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León impulsa el ecoturismo, fortalece el desarrollo de la región e invita a todas y todos a descubrir la belleza natural de Zaragoza, la joya del sur del estado.