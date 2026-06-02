Impulsan corredor para preservar al jaguar y oso negro

Esta iniciativa está alineada con la estrategia internacional conocida como 30x30, que busca ampliar las áreas destinadas a la conservación ambiental.

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Con el objetivo de fortalecer la conservación de los ecosistemas y promover la protección de especies emblemáticas como el jaguar y el oso negro, la Fundación Mundo Sustentable A.C., organización establecida desde 2004, presentó en Monterrey una exposición y una serie de actividades enfocadas en la educación ambiental y el desarrollo biocultural.



Durante el evento, Carlos Gómez Flores, cofundador de Mundo Sustentable, destacó la importancia de generar conciencia sobre la biodiversidad presente en la frontera norte del país, donde también habita el jaguar.

“El propósito es conservar. Queremos promover una conciencia más amplia para fortalecer la conservación de los ecosistemas en donde vive el jaguar”, expresó.



Gómez Flores explicó que la organización impulsa el Corredor Biocultural Oso Negro-Jaguar Frontera Norte, un proyecto que contempla la conservación de 6.7 millones de hectáreas mediante la conexión de hábitats, la cooperación entre autoridades, academia, iniciativa privada y comunidades rurales e indígenas.

“Estamos impulsando en 6.7 millones de hectáreas el corredor biocultural oso negro-jaguar, frontera norte, y para ello estamos contando con autoridades estatales, federales, el sector privado, cooperación internacional y las comunidades que cohabitan en este hábitat tan importante”, señaló.



El activista también explicó que esta iniciativa está alineada con la estrategia internacional conocida como 30x30, que busca ampliar las áreas destinadas a la conservación ambiental.

“No se trata de quitar, se trata de delimitar aquello que debemos conservar para el futuro y que puede converger perfectamente con actividades económicas”, afirmó.



Respecto al papel de Nuevo León en la protección del felino, Gómez Flores destacó que la entidad tiene una responsabilidad importante debido a la presencia comprobada de ejemplares en distintas zonas.

“Tenemos una gran responsabilidad porque es una especie emblemática. Cuando existe el jaguar toda la cadena trófica está presente y viva; el papel de los nuevoleoneses es coexistir con los jaguares con respeto”, comentó.



Por su parte, José Urbina, activista ambiental, señaló que la exhibición del documental y las actividades realizadas en la entidad permitieron fortalecer los vínculos entre quienes trabajan en la conservación de la especie en distintas regiones del país.

“Yo no sabía que había tantos jaguares en esta zona y con esto se expandió mi universo y mis deseos de proteger esta especie. Tenemos que trabajar juntos por proteger nuestro hogar

Lo que queremos es que la ciudadanía empiece a creer que sí puede causar un cambio, que con conocimientos y con datos podemos defender nuestro hogar”, afirmó.



Ambos activistas coincidieron en la necesidad de sumar más personas a las acciones de conservación y sensibilización ambiental, con el fin de garantizar la protección de los ecosistemas y de especies clave para el equilibrio ecológico del país.