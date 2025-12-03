Impulsan botones de pánico para proteger a pequeños comercios

Las medidas propuestas buscan disminuir riesgos inmediatos y fortalecer el respaldo de instituciones de seguridad hacia el comercio

La diputada local Anylú Hernández, del Grupo Legislativo de Morena, presentó un exhorto a los municipios del área metropolitana para que distribuyan botones de pánico a las tienditas y pequeños comercios, para protegerlas de robos en estas épocas decembrinas.

La propuesta, se realizó en conjunto con la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (CANACOPE), Catalina Domínguez Estrada, y se plantea que el Gobierno del Estado analice la posibilidad de enlazar estos dispositivos y cámaras privadas al C5, con el objetivo de mejorar la reacción ante robos y emergencias.

La legisladora destacó que el uso de botones de pánico pretende atender con mayor rapidez el problema de robo en este tipo de establecimientos.

“Ahorita llegan los aguinaldos tan esperados y pues la gente trae dinero, anda buscando comprar los regalos para la Navidad y esto puede ser un riesgo que incremente los robos y nos damos cuenta de que estos pequeños negocios invierten mucho de sus recursos de sus ganancias son muchos negocios familiares en cámaras de seguridad.

“Todo lo que estamos pidiendo es que estas cámaras a medida de que sea posible sean conectadas a los C4 y C5 de los municipios, para que si llega a haber alguna situación de robo, se pueda dar con los delincuentes, y además que se puedan instalar botones de pánico en las zonas comerciales de los municipios para poder proteger a los pequeños comercios”, dijo Anylú Hernández.

Agregó que los pequeños negocios han tenido que absorber por su cuenta los costos de la inseguridad, destinando cada vez más recursos a cámaras, protectores, alarmas y otros sistemas que resultan difíciles de sostener para comercios familiares con márgenes limitados.

Por su parte, la presidenta de CANACOPE, Catalina Domínguez, respaldó la iniciativa al considerar que las medidas propuestas pueden disminuir riesgos inmediatos y fortalecer el respaldo institucional hacia el comercio de barrio.

“La vida de muchas colonias depende de estas tiendas, y no podemos permitir que la inseguridad siga vaciando negocios, hogares y comunidades”, dijo Dominguez.