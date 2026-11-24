El secretario Raúl Lozano invitó a entregar materiales reciclables en formato drive-thru en el estacionamiento del Auditorio San Pedro.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, invitó a la ciudadanía a participar en la quinta edición de ReciclaLeón, que se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre, de 09:00 a 13:00 horas, en el estacionamiento del Auditorio San Pedro.

La actividad se realizará bajo el formato drive-thru, que permitirá a los participantes entregar sus materiales reciclables desde sus vehículos, facilitando así la disposición adecuada de distintos residuos.

Residuos aceptados y énfasis en textiles limpios

Entre los materiales que se recibirán se encuentran envases de plástico, unicel limpio, recipientes metálicos y de vidrio, papel, cartón, Tetrapak, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos usados, aceite de cocina usado y pilas alcalinas.

En esta edición también se dará especial atención a la recolección de textiles limpios, por lo que las personas podrán llevar telas, sábanas, cortinas, ropa y manteles que ya no utilicen.

Incentivos ambientales y llamado a la participación

Como agradecimiento por su participación, las y los asistentes recibirán un árbol o una planta nativa de la región.

Raúl Lozano destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas para fomentar la cultura del reciclaje, reducir la cantidad de basura y promover el aprovechamiento de materiales que todavía pueden tener una segunda utilidad.