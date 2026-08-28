Impulsan acciones para proteger a menores de edad en escuelas

La jornada de concientización de la Secretaría de Educación Pública iniciará el 7 de septiembre, en la que se harán actividades de reflexión sobre el acoso

A raíz de que se diera a conocer que presuntamente se cometió un delito sexual en el Colegio Tonallí, representantes de organizaciones civiles, padres de familia y maestros de todo el país participaron en un foro para concientizar e impulsar acciones para proteger a los menores de edad.

Paula Aguilar, psicóloga y representante de Mamá Con Ciencia, informó que el 90 por ciento de los delitos cometidos en escuelas se pueden prevenir si se capacita, informa y se sensibiliza a la comunidad educativa.

“Una situación de violencia sexual es una experiencia que sobrepasa las capacidades que tienen el niño, los niños y las niñas”, expuso durante una sesión de Zoom. “(Los niños) necesitan de las personas adultas frente a esta problemática en específico. Sí necesitan todo un sistema de adultos protectores y si es posible transformar los espacios escolares si conocemos la información y tomamos las medidas”.

La psicóloga explicó que para enfrentar la violencia sexual se requiere toda una especialización para poder detectarla.

“Le debemos a los niños poder estar capacitados en este tema, se la debemos porque es una realidad que superan los niveles de comprensión, de abordaje, de saber qué hacer”, expresó. “La escuela para mí cuenta con una posición privilegiada por encima de cualquier espacio donde se mueven los niños para sensibilizar y visibilizar sobre el tema, mostrar alternativas distintas a la violencia si es que la violencia la están viviendo en casa”.

Se informó que la jornada de concientización de la Secretaría de Educación Pública iniciará el 7 de septiembre, en la que se realizarán actividades enfocadas en concientizar sobre la gravedad de la violencia infantil y el entorno escolar.