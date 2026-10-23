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Impulsan a MiPyMEs de Nuevo León para su integración económica

Por: Samantha Treviño

22 Octubre 2026, 18:37

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Las autoridades estatales brindarán herramientas clave sobre finanzas digitales y ventajas del T-MEC a pequeñas y medianas empresas.

Impulsan a MiPyMEs de Nuevo León para su integración económica

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Economía, anunció una nueva serie de programas de formación y acompañamiento gratuito dirigidos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de la entidad con el objetivo de brindar herramientas clave para emprender, innovar y conquistar nuevos mercados.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores, enfatizó que estas acciones buscan respaldar a los ciudadanos con ideas de negocio en desarrollo para integrarlos activamente a la competitiva cadena económica del estado.

"Con nuestro apoyo tienen acceso a información para competir dentro y más allá de nuestras fronteras", puntualizó.

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Agenda de capacitación de las próximas semanas

La administración estatal destacó dos eventos principales diseñados para sectores específicos del ecosistema emprendedor:

  • Taller “Finanzas Conectadas 55+ Digitaliza tu negocio y llega a más clientes”:
    • Dirigido a: Personas mayores de 55 años con interés en emprender o digitalizar su negocio comercial.
    • Fechas de las sesiones: Próximos 26 de octubre, así como el 9 y 23 de noviembre.
  • Webinar “Principales hallazgos del White paper ‘T-MEC: oportunidades para las MiPyMEs mexicanas’”:
    • Dirigido a: Emprendedores interesados en conocer las ventajas logísticas, regulatorias y de exportación del tratado de libre comercio.
    • Fecha del evento: 28 de octubre.

¿Cómo registrarse?

Ambas convocatorias son completamente gratuitas. Los emprendedores y empresarios interesados pueden asegurar su lugar realizando su registro digital directamente en la plataforma oficial de la Secretaría de Economía de Nuevo León: www.linktr.ee/senl.

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