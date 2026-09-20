Impulsan a 180 emprendedoras en Mercado Hecho en Nuevo León

El recinto de la Nave Lewis albergó módulos de venta, capacitación en negocios y servicios de salud para las asistentes al foro.

Con la participación de más de 180 emprendedoras, Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, y la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, inauguraron la segunda edición de Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran, en la Nave Lewis de Parque Fundidora.

El encuentro, que se realiza este 19 y 20 de septiembre, busca ofrecer a las participantes un espacio para comercializar sus productos, generar alianzas y ampliar sus redes de contacto, además de recibir capacitación para fortalecer sus negocios.

Durante la inauguración, Mariana Rodríguez destacó que el objetivo es acercar herramientas y oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar y hacer crecer sus proyectos.

“Hoy tenemos aquí 180 expositoras, 180 mujeres o más con una marca, un producto, una idea o un sueño. Algunas están empezando, otras llevan muchos años intentándolo, algunas llegaron con un producto que apenas están dando a conocer y otras con un negocio que ya quieren ver llegar mucho más lejos. Necesitamos oportunidades para demostrarlo. Necesitamos clientes, herramientas, contactos, información.”

Durante las dos jornadas se ofrecen actividades sobre financiamiento, tecnología, marketing, liderazgo, comercio electrónico y construcción de marca.

También se presentan opciones de apoyo económico y estrategias para ampliar las ventas, incluyendo nuevos canales de comercialización.

Además, participan otras dependencias estatales con servicios para las asistentes.

La Secretaría de las Mujeres brinda orientación sobre el Registro de Deudores Alimentarios y el protocolo EVA, mientras que la Secretaría de Salud instaló módulos de vacunación y un mastógrafo.

Con este encuentro, el Gobierno estatal busca combinar la venta de productos locales con capacitación, vinculación y acompañamiento, para que las emprendedoras tengan mayores herramientas para consolidar y hacer crecer sus negocios.