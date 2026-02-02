Impulsa talleres y servicios a centros comunitarios en Nuevo León

La Secretaría de Igualdad e Inclusión busca promover los talleres y servicios que se realizan en Centros Comunitarios para incentivar la participación ciudadana.
Con estas actividades cuentan los Centros Comunitarios
Al ser vistos como lugares de expresión, encuentro y patrimonio vivo, la iniciativa impulsada por la titular Martha Herrera, garantiza el acceso al arte y la cultura, el deporte, la educación, la salud y el emprendimiento en niños, jóvenes y adultos.
Esto se desarrolla en tres ejes:
- Participación Comunitaria
- Valoración del Patrimonio Local
- Fomento de Expresiones Artísticas
Durante la promoción de talleres que se realizó en los Centros Comunitarios en las colonias de La Alianza, San Bernabé, Independencia y Estanzuela, se instaló un corredor donde se mostraban todos los talleres y servicios con los que cuentan dichos espacios.
Las áreas que también abarcan son el arte y cultura, oficios, educación y tecnología, psicología y nutrición, además de presentaciones artísticas y deportivas.
Tan solo en 2025, la Secretaría de Igualdad e Inclusión brindó más de 273 mil beneficios a través de talleres y servicios para 85 mil personas de todas las edades.
También podría interesarte: Igualdad inaugura comités para prevenir violencia en Monterrey