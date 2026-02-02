Impulsa talleres y servicios a centros comunitarios en Nuevo León

Estas actividades abarcan el arte y la cultura, así como oficios, educación, tecnología, psicología y nutrición para todos los ciudadanos

La Secretaría de Igualdad e Inclusión busca promover los talleres y servicios que se realizan en Centros Comunitarios para incentivar la participación ciudadana.

Con estas actividades cuentan los Centros Comunitarios

Al ser vistos como lugares de expresión, encuentro y patrimonio vivo, la iniciativa impulsada por la titular Martha Herrera, garantiza el acceso al arte y la cultura, el deporte, la educación, la salud y el emprendimiento en niños, jóvenes y adultos.

Esto se desarrolla en tres ejes:

Participación Comunitaria

Valoración del Patrimonio Local

Fomento de Expresiones Artísticas

Durante la promoción de talleres que se realizó en los Centros Comunitarios en las colonias de La Alianza, San Bernabé, Independencia y Estanzuela, se instaló un corredor donde se mostraban todos los talleres y servicios con los que cuentan dichos espacios.

Las áreas que también abarcan son el arte y cultura, oficios, educación y tecnología, psicología y nutrición, además de presentaciones artísticas y deportivas.

Tan solo en 2025, la Secretaría de Igualdad e Inclusión brindó más de 273 mil beneficios a través de talleres y servicios para 85 mil personas de todas las edades.