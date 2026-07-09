Impulsa San Pedro reactivación del Centrito Valle 

Las activaciones de fin de semana de “Vuelve a Centrito” iniciarán el próximo 25 de julio y se realizarán dos sábados de cada mes, hasta el 12 de diciembre

El municipio de San Pedro presentó el programa “Vuelve Centrito”, que es una estrategia de reactivación urbana que busca impulsar la actividad comercial, gastronómica y cultural en el Centrito Valle.

La iniciativa fue presentada por el alcalde Mauricio Farah; el secretario general del municipio, Luis Susarrey; el presidente de la junta de vecinos de Centrito Valle, Jorge Leal, y Josué Saldaña, representante de los restauranteros.

“El Centrito, sin duda, a lo largo de años pasados ha sido muy lastimado tanto por la pandemia como obras, y bueno, ¿qué hicimos? Pues a través de todo el equipo, a través de la Secretaría General y todos los secretarios que están aquí, el día de hoy, junto con los vecinos, pues, bueno, tenemos esta reactivación de este distrito tan importante”, dijo Farah.

El Municipio implementará diversas acciones para facilitar la operación de los establecimientos, entre ellas permisos temporales y flexibles para ampliar mesas al exterior, facilidades para la venta y consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas en espacios públicos autorizados.

También se buscará que existan procesos más ágiles para participar en las actividades, así como acciones para mejorar la movilidad, el estacionamiento, la seguridad, la limpieza y la imagen urbana del sector.

Las activaciones de fin de semana de “Vuelve a Centrito” iniciarán el próximo 25 de julio y se realizarán dos sábados de cada mes, hasta el 12 de diciembre, con presentaciones musicales, actividades culturales y experiencias para todas las edades.

Susarrey detalló que la programación fue diseñada para generar una mayor derrama económica en beneficio de los comercios.

“La idea fuera de los conciertos, pues, también que de repente haya, pues, músicos amenizando en las banquetas y demás, porque eso te hace una experiencia más padre y que la gente eventualmente, pues, venga y que las disfrute aquí”, dijo el funcionario municipal.

El proyecto surge del trabajo conjunto entre el Municipio, vecinos y comerciantes, luego de los años de afectaciones que enfrentó la zona a consecuencia de la pandemia y de las obras de regeneración urbana.

El alcalde de San Pedro agregó que la estrategia fue construida escuchando a quienes viven y trabajan en el sector.

Explicó que el proyecto busca recuperar la afluencia de visitantes y fortalecer la economía local, incentivando las visitas y el consumo en locales de lunes a viernes y promoviendo activaciones artísticas y comunitarias los fines de semana.

Las actividades, precisó, estarán enfocadas en generar un ambiente familiar y agradable, privilegiando el consumo en los establecimientos de la zona.