Impulsa San Pedro con expo a jóvenes emprendedores

El municipio de San Pedro, a través de su Instituto de la Juventud, inauguró la Expo Emprendedor 2025, una feria de tres días diseñada para conectar ideas innovadoras con oportunidades de crecimiento, empresas e inversionistas.

El evento se lleva a cabo en el Club Palestino Libanés desde el 11 de noviembre, y se extenderá hasta el 13 de noviembre.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán encabezó el corte de listón, destacando la importancia de impulsar las nuevas ideas de los jóvenes sampetrinos.

"Habrá más de 30 talleres y conferencias diarias para todos nuestros jóvenes. Para nosotros es muy importante impulsar sobre todo el emprendimiento, pero sí las nuevas ideas, que los jóvenes puedan hacer este networking, que se puedan acercar y escuchar vivencias, tener mentores, y por supuesto acercarles también a las instituciones financieras para cualquier proyecto futuro que ellos tengan”, señaló el alcalde en la inauguración.

Farah Giacomán reiteró que el objetivo principal es dotar a los jóvenes de herramientas para el éxito.

"Les estamos dando las herramientas, experiencias, y sobre todo con las vivencias que puedan generar aquí con distintas empresas, mentores y demás, pero principalmente las herramientas para todos nuestros jóvenes para que puedan impulsar su negocio,” puntualizó.

La Expo Emprendedor 2025 ofrece un programa de actividades, incluyendo pláticas magistrales con reconocidos líderes de negocios que compartirán sus trayectorias y experiencias.

Entre los conferencistas destacados se encuentran Alejandro Gutiérrez, presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros; Don Pancho Ochoa, fundador de El Pollo Loco, Moris y Farid Dieck, inversionistas y creadores de contenido, entre otros.

El alcalde estuvo acompañado en el evento inaugural por Mercedes Zorrilla, Secretaria del Ayuntamiento; Luis Susarrey, Secretario General; Juan Pablo Castuera, Secretario Ejecutivo; Gerardo Benítez, director del Instituto de la Juventud, entre otras autoridades municipales.

De acuerdo con las autoridades municipales, la entrada al evento es completamente gratuita. Los interesados pueden registrarse a través de la plataforma expoemprendedor.com.mx.