Impulsa Samuel en Nueva York inversión para Nuevo León

El gobernador de Nuevo León presentó ante Goldman Sachs, Macquarie Group y Apollo proyectos de infraestructura, energía, agua y desarrollo industrial del estado

Durante su gira de trabajo por Estados Unidos, el gobernador Samuel García sostuvo reuniones con directivos de instituciones financieras internacionales para presentar proyectos estratégicos de Nuevo León y buscar nuevas oportunidades de inversión para el estado.

En Nueva York, el mandatario estatal se reunió con representantes de Goldman Sachs, Macquarie Group y Apollo Global Management, ante quienes expuso los proyectos de infraestructura que impulsa su administración, particularmente en movilidad, carreteras, agua, energía y desarrollo industrial.

Acompañado por el subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial de la Secretaría de Economía, Emmanuel Loo, García Sepúlveda señaló que durante el encuentro con Goldman Sachs presentó las oportunidades que ofrece Nuevo León para nuevos proyectos.

“Platicando de todos los proyectos de Nuevo León… traemos muchísima obra pública como las líneas del Metro, las nuevas carreteras y muchos proyectos de agua”, expresó.

El gobernador aseguró que los primeros encuentros tuvieron una respuesta positiva por parte de los inversionistas.

“Empezamos muy bien, están muy interesados en Nuevo León, saben que somos primer lugar en todo, muchísima obra pública nunca vista”, agregó.

Presenta proyectos industriales y de infraestructura

Posteriormente, durante su reunión con directivos de Macquarie Group, el mandatario estatal expuso proyectos como el polo industrial de Pesquería y la zona de la Aduana Colombia, además de obras relacionadas con hospitales, transporte público y la incorporación de camiones eléctricos.

“Platicarles los proyectos que vienen como el polo industrial de Pesquería y el de la Aduana Colombia; y también de proyectos como hospitales, el Metro, camiones eléctricos”, manifestó.

Macquarie Group tiene presencia en México desde hace más de dos décadas y participa en sectores como infraestructura, energía y bienes raíces industriales.

García Sepúlveda también sostuvo un encuentro con representantes de Apollo Global Management, firma internacional especializada en inversión y gestión de activos, con participación en sectores como capital privado, crédito, infraestructura y bienes raíces.

Busca atraer industrias sostenibles y generar empleos

El gobernador destacó el interés que, dijo, existe actualmente por Nuevo León y planteó que el estado busca atraer inversiones que cumplan con criterios ambientales y generen empleos.

“Apollo es un grupo de inversión que está muy interesado en Nuevo León. Hace 5 años nadie ubicaba a Nuevo León. Hoy después del Mundial, de ser primer lugar en todo, de la Aduana Colombia, de las carreteras, ahora todos quieren invertir en Nuevo León y eso nos da el lujo de escoger quién sí, qué sí, qué no y que sean industrias sostenibles, que no contaminen, que cuiden el agua y que generen muchísimo empleo”, puntualizó.

Finalmente, García Sepúlveda sostuvo que la estrategia estatal busca consolidar a Nuevo León como un polo de industria verde, atraer empresas vinculadas con inteligencia artificial y aprovechar infraestructura como la carretera Gloria-Colombia para impulsar actividades de mayor valor agregado y orientadas a la exportación.

Amplía agenda de reuniones en Nueva York

Como parte de su agenda, el gobernador informó que sostendría reuniones con bancos, acudiría a la Organización de las Naciones Unidas y tendría encuentros con representantes diplomáticos, entre ellos el embajador de Estados Unidos y el agregado económico de la ONU.

Además, destacó que durante la tarde recibiría, a nombre del Hospital Infantil de Nuevo León, un reconocimiento de LatinFinance relacionado con proyectos e infraestructura.