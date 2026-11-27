El secretario de Medio Ambiente mencionó la incorporación de más de 4,000 camiones ecológicos, que representan una reducción de casi 898 toneladas de CO₂ al año

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En el marco del Día Mundial del Transporte Sostenible, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de transformar la movilidad metropolitana en una estrategia para combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire.

Destacó que la implementación de alternativas de transporte con bajas emisiones busca equilibrar el crecimiento industrial y urbano con la protección del medio ambiente y la salud de la población.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la incorporación de más de 4,000 nuevos camiones ecológicos al sistema de transporte público, los cuales representan una reducción estimada de 898 toneladas de dióxido de carbono al año.

Asimismo, resaltó la construcción de nuevas líneas de Metrorrey, proyectos diseñados para contribuir a disminuir el uso del automóvil particular, con el objetivo de sacar de circulación hasta 3,000 vehículos.

A estas medidas se suman los programas de transporte compartido o carpool, así como los horarios laborales escalonados, estrategias que actualmente involucran a alrededor de 40,000 empleados y 360 escuelas.

“Apostar por nuevas líneas de metro, nuevos camiones de bajas emisiones y dinámicas más ágiles de traslado, no solo es reinventar la movilidad, es cuidar nuestro medio ambiente”, expresó.

Por último, señaló que avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible representa una oportunidad para reducir la contaminación, optimizar los traslados y construir una zona metropolitana con mejores condiciones ambientales y de salud para sus habitantes.