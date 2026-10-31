Impulsa Nuevo León trámite virtual de placas foráneas

Las autoridades estatales recordaron a la ciudadanía la realización de una Brigada Especial del Instituto de Control Vehicular programada para este sábado

Con el objetivo de facilitar la regularización de vehículos con placas de otras entidades, el Gobierno del Estado llevó a cabo tres capacitaciones gratuitas orientadas a explicar el procedimiento “Alta de Vehículo, Modalidad Foráneo” a través de la ventanilla digital NLínea.

Las jornadas, en las que participaron un total de 261 ciudadanos, fueron coordinadas por la Oficina Ejecutiva del Gobernador en conjunto con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) y el Instituto de Control Vehicular (ICV), bajo la estrategia denominada “Nuevo León Cumple: Todo en NLínea + Reglas Claras”.

Acercan trámites a la ciudadanía

Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva, señaló que estas acciones responden a una instrucción directa del Gobernador Samuel García para simplificar las gestiones gubernamentales y ponerlas al alcance de un clic.

“Para el Gobernador Samuel García es muy importante acercarle cada vez más los trámites y servicios al ciudadano y que los puedan hacer de manera más fácil, más sencilla y al alcance de un clic”, subrayó Saldívar, quien destacó que actualmente se mantiene una campaña intensa para que la población ponga al día sus documentos mediante internet.

Durante las sesiones de capacitación, los asistentes tuvieron la oportunidad de resolver sus inquietudes de la mano de Mahonri Hita, Coordinador de Control de Operaciones del ICV, y su equipo de trabajo.

Anuncian brigada presencial en Escobedo

Como parte de estas acciones de apoyo, las autoridades estatales recordaron a la ciudadanía la realización de una Brigada Especial del Instituto de Control Vehicular programada para este sábado 31 de octubre, la cual se llevará a cabo en las Plazas Outlet de Escobedo, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Atención directa: No se requiere cita previa.

Servicios: Asesoría personalizada para resolver dudas, atender prevenciones y concluir trámites de manera presencial.

Alternativa: Aquellas personas que no cuenten con cita o no hayan realizado el trámite digital también podrán ser atendidas en el lugar para salir con sus nuevas láminas locales.

Incentivos vigentes y canales de apoyo

Actualmente, el ICV mantiene diversos incentivos económicos para los propietarios de vehículos foráneos, entre los que destacan:

Un esquema de regularización completa por un pago único de 5 mil 865 pesos .

Un descuento del 100 % en el trámite de Cambio de Propietario durante el periodo establecido.

Asimismo, se adelantó que en los próximos días se realizará una transmisión en vivo a través de redes sociales para responder en tiempo real las dudas de la población sobre trámites vehiculares.

Para quienes requieran asistencia inmediata, el Gobierno del Estado recordó que se encuentra disponible la línea telefónica 070 (seleccionando la opción número dos) para recibir orientación especializada.