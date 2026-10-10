Impulsa Nuevo León la estrategia Cero Clausuras a MiPyMEs

Miguel Ángel Flores Serna destacó la capacitación de funcionarios para asesorar a las empresas y simplificar sus trámites viales.

Con el objetivo claro de impulsar la certeza jurídica y fomentar el crecimiento del sector productivo, el Gobierno del Estado de Nuevo León fortalece la preparación de su personal para convertirse en un facilitador directo del desarrollo empresarial en la entidad.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que los funcionarios públicos reciben formación continua para orientar a los emprendedores y dueños de negocios en la correcta regularización de sus establecimientos.

“Queremos que los empresarios tengan en el Gobierno un aliado que los oriente y les facilite cumplir con sus obligaciones. La instrucción es clara: apoyar a quienes hacen las cosas bien y sancionar a cualquier servidor público que incurra en malas prácticas”, enfatizó Flores Serna respecto a la visión de la administración estatal.

Estrategias clave para el fortalecimiento empresarial

Dentro de las acciones más recientes para simplificar el marco operativo de las empresas locales, la dependencia estatal impulsa iniciativas concretas:

Esta semana se completó la capacitación de 72 servidores públicos pertenecientes a seis dependencias del Estado. La iniciativa busca acompañar de cerca a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) para ayudarles a solventar sus trámites sin caer en suspensiones o cierres que frenen su actividad económica.

Mantenimiento de un diálogo permanente con las principales cámaras empresariales para dar a conocer los avances del esquema Nuevo León Cumple.

Promoción activa de la ventanilla digital NLínea, una herramienta orientada a agilizar las gestiones gubernamentales, garantizar la transparencia en los procesos y eliminar cualquier tipo de traba burocrática.

Con estas medidas, las autoridades estatales buscan reducir obstáculos administrativos, proteger los empleos generados por las MiPyMEs y garantizar un entorno transparente que fomente la inversión y la competitividad en Nuevo León.