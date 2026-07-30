Impulsa NL turismo y pesca deportiva en Parque Cerro Prieto

El gobernador también destacó que las cuatro presas del estado ya se encuentran habilitadas para la pesca deportiva con todas las medidas de seguridad

El gobernador Samuel García entregó la ampliación del área de descanso, nueva señalética y encabezó la liberación de lobina negra para la repoblación del embalse del Nuevo Parque Estatal Cerro Prieto, con el objetivo de fortalecer este espacio como un destino para la recreación familiar y la pesca deportiva.

Durante un recorrido por el parque, ubicado junto a la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, el mandatario, acompañado por el director de Parques y Vida Silvestre, Luis Herrera Sosa, supervisó las palapas rehabilitadas, el corredor gastronómico y convivió con integrantes del club de pescadores.

García señaló que su administración busca impulsar el turismo una vez concluido el Mundial de FIFA 2026, promoviendo nuevos atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

“Estamos haciendo un esfuerzo por activar el turismo; ya se acabó el Mundial, pero eso no significa que lleguen foráneos, que vengan extranjeros. Los queremos invitar a pescar; que haya muchos torneos. Comúnmente, El Cuchillo es el que se lleva gran parte de los texanos que vienen; hay muy buena lobina en El Cuchillo, entonces le estoy pidiendo a Luis que ejemplares de El Cuchillo vengan a sembrarlos a Cerro Prieto, a León, inclusive a La Boca”, indicó el mandatario estatal.

El gobernador también destacó que las cuatro presas del estado ya se encuentran habilitadas para la pesca deportiva y aseguró que Nuevo León mantiene condiciones de seguridad favorables para el turismo.

"Tenemos la mejor policía de México; acaba de sacar de nuevo el primer lugar en desempeño en confianza. De hecho, ayer la presidenta nos dio un premio; Nuevo León fue la sede más segura de México y fíjense lo que son las cosas, inclusive FIFA nos sacó en segundo lugar, incluyendo Estados Unidos y Canadá; le ganamos a Vancouver, le ganamos a Atlanta, a Dallas”, manifestó García.

Como parte de la intervención, el parque amplió su infraestructura para mejorar la atención a los visitantes.

La obra permitió aumentar de 28 a 48 espacios techados, elevando la capacidad de 168 a 288 personas de manera simultánea en áreas sombreadas, lo que representa un incremento del 71.4% en la capacidad de servicio.

Además, se instaló un nuevo tótem de identidad con la imagen institucional de Legado Nuevo León, con el propósito de fortalecer la presencia visual del parque y mejorar la experiencia de quienes lo visitan.

La liberación de ejemplares de lobina negra busca fortalecer la población de esta especie en el embalse, incentivar la realización de torneos de pesca deportiva y consolidar a Cerro Prieto como un atractivo turístico para la región.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, integrantes de clubes de pescadores, comerciantes locales y familias de municipios cercanos a la presa.