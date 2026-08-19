Impulsa NL cultura urbana en la colonia Independencia

La edición 2026 se desarrolla del 17 al 21 de agosto y representa la primera ocasión en que ECODULIA llega a la colonia Independencia.

Con el objetivo de fortalecer la cultura urbana, promover el derecho a la ciudad y fomentar el uso responsable del espacio público, el Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, informó que puso en marcha el Campamento de Verano ECODULIA 2026 en el Centro Comunitario Bicentenario de la Independencia.

Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Espacio Público, el programa itinerante reúne a familias de la zona para acercar a niñas y niños a temas como movilidad activa, ordenamiento territorial, diseño urbano inclusivo y apropiación comunitaria de los espacios públicos.

La edición 2026 se desarrolla del 17 al 21 de agosto y representa la primera ocasión en que ECODULIA llega a la colonia Independencia.

El programa inició al comienzo de la actual administración y previamente ha recorrido sectores como La Alianza y San Bernabé.

En esta ocasión participan más de 100 niños de entre 6 y 12 años, acompañados por sus familias, quienes forman parte de actividades lúdicas y educativas orientadas a generar una mayor conciencia sobre el entorno urbano y la convivencia comunitaria.

“Garantizar el derecho a la ciudad y construir entornos más humanos no es solo un reto de infraestructura, sino un proceso de formación cultural. En ECODULIA enseñamos a nuestras infancias que la calle, el parque y la acera son espacios públicos de encuentro seguro, respeto y pertenencia”, señaló Mauricio Moncada Santoyo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Espacio Público.

Durante una semana, el campamento aborda temas relacionados con el derecho a la ciudad, la movilidad sostenible, el diseño urbano accesible y la conservación del patrimonio arquitectónico e industrial de Nuevo León.

Las actividades se realizan mediante una colaboración entre instituciones gubernamentales, iniciativa privada, museos y colectivos de la sociedad civil, que participan con dinámicas encaminadas a que las nuevas generaciones reflexionen sobre cómo mejorar sus entornos para hacerlos más seguros, accesibles y habitables.

Entre los principales ejes del campamento se encuentran el derecho a la ciudad y el espacio público, con énfasis en el acceso equitativo e inclusivo; la movilidad activa y sostenible, mediante la promoción de los derechos de peatones y ciclistas; así como la apropiación urbana y el diseño participativo, para impulsar espacios a escala humana.

También se fomenta la valoración de la identidad y el patrimonio arquitectónico e industrial, además de la conciencia sobre la importancia de preservar el medio ambiente.

Al evento asistieron Alejandra López Puente, coordinadora general del campamento, y Armando Martínez Ruiz, subsecretario de Desarrollo Comunitario Integral, quienes resaltaron la importancia de impulsar iniciativas transversales que fortalezcan el tejido social y la colaboración entre instituciones.

Con ECODULIA, el Gobierno de Nuevo León informó que busca acercar a la niñez al conocimiento de su entorno y fomentar una cultura urbana basada en la inclusión, la movilidad sostenible, el respeto y la apropiación responsable de los espacios públicos.

CLAVES PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO