Impulsa Monterrey la recuperación del Río La Silla

Con 300 voluntarios, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Gobierno de Monterrey a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, llevó a cabo la jornada de recuperación de ambientes naturales dentro del río La Silla.

Donde realizaron actividades de limpieza, detección de especies invasoras y pláticas de concientización ambiental.

Resultados principales:

Limpieza y erradicación de tiraderos en el Río la Silla.

Recolección de 4.5 toneladas de residuos sólidos, cacharros y maderas.

Retiro de especies invasoras que afectaban al ecosistema.

Pláticas de educación ambiental en temas de biodiversidad, gestión de residuos y restauración ecológica.

Con apoyo académico y participación ciudadana, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, fortalece la protección de las áreas naturales de la ciudad, promoviendo equilibrio ambiental y mejor calidad de vida.

El evento fue encabezado por autoridades municipales y universitarias, quienes destacaron que esta acción forma parte del Pilar 3: Monterrey Sostenible, dentro del Plan Municipal de Desarrollo, que busca ampliar la cobertura vegetal, restaurar espacios naturales y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.

Durante su participación, el secretario de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez Moreno, destacó la importancia de implementar estos programas de recuperación ambiental.