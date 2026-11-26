En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el municipio reconoció a participantes que concluyeron talleres y cursos

Cerca de 600 mujeres participaron en la jornada “25N Mujeres con Valor”, organizada por el municipio de Monterrey para reconocer a quienes fortalecieron su autonomía mediante la capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades.

El encuentro se realizó en el Club de Leones, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y fue encabezado por Gabriela Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, y África Elizondo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR).

Durante la jornada, ambas funcionarias reconocieron a mujeres que concluyeron talleres, cursos y certificaciones impulsados por el municipio, como parte de los programas que buscan ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y económico.

Oyervides destacó que el trabajo coordinado entre el DIF y el Instituto de las Mujeres Regias responde a la encomienda del alcalde Adrián de la Garza de fortalecer el bienestar y desarrollo de las mujeres mediante programas y servicios.

También resaltó la importancia de la red de Puntos Seguros, a través de la cual las mujeres que enfrentan situaciones de riesgo pueden acudir a espacios donde reciben atención y acompañamiento por parte de personal capacitado.

Por su parte, África Elizondo señaló que la capacitación permite a las mujeres contar con herramientas para ampliar sus oportunidades y tomar decisiones con mayor libertad sobre su vida.

La funcionaria reconoció especialmente a quienes retomaron sus estudios, entre ellas una participante que concluyó la preparatoria después de cumplir 70 años, mediante el programa Prepa Regia.

Como parte de las actividades, el Instituto Municipal de las Mujeres Regias presentó un video informe sobre las acciones de prevención y atención de la violencia, así como los programas implementados desde el inicio de la administración para impulsar la autonomía y el crecimiento de las mujeres.

En el evento también estuvieron presentes Wendy Cordero, jefa de Gabinete; Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico; Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos; Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; las diputadas Myrna Grimaldo e Itzel Castillo; el diputado Fernando Aguirre, y las regidoras Dabne González y María Cristina Muñoz, además de integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales.