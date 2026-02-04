Impulsa Lorena de la Garza medidas para proteger derecho de autor

De la Garza explicó que, si bien los eventos culturales son esenciales para el tejido social, no deben ser espacios donde se vulnere el derecho de autor

Con el firme propósito de blindar el patrimonio de los artistas y garantizar el respeto a la propiedad intelectual, la diputada local Lorena de la Garza propuso ante el Congreso del Estado la creación de mesas de trabajo para fortalecer la protección de los derechos de autor en el ámbito municipal.

Desde la tribuna, la legisladora señaló que actualmente existe una "laguna normativa" en los reglamentos de espectáculos de los municipios, lo que facilita que obras artísticas sean utilizadas en eventos públicos y culturales sin la autorización ni el pago correspondiente a sus creadores.

De la Garza explicó que, si bien los eventos culturales son esenciales para el tejido social, no deben ser espacios donde se vulneren los derechos patrimoniales de los autores.

“Los eventos culturales y de entretenimiento constituyen espacios de relevancia social. Son medios de difusión y disfrute de obras intelectuales que, por su naturaleza, están protegidas por el derecho de autor”, dijo la diputada. “La regulación no solo responde a la necesidad de garantizar el acceso público a manifestaciones culturales, sino también a la obligación de proteger los intereses patrimoniales de los creadores y titulares de derechos”.

De acuerdo con De la Garza, la omisión de estas reglas no solo afecta el bolsillo de los artistas, sino que representa un riesgo para las propias administraciones municipales.

Según la legisladora, la falta de control coloca a los organizadores en un escenario de inseguridad normativa, exponiéndolos a posibles demandas y conflictos legales por el uso indebido de propiedad intelectual.

Para resolver este conflicto, Lorena de la Garza planteó una reforma a la Ley de Gobierno Municipal para incorporar la obligación de exigir las autorizaciones correspondientes de derechos de autor antes de realizar cualquier evento.

También una actualización de reglamentos para adecuar las normas de espectáculos para que el consentimiento legal sea un requisito indispensable.

Además, convocar a expertos y autoridades para armonizar las leyes estatales con la protección federal del derecho de autor.

Con esta iniciativa, aseguró, se busca que Nuevo León se convierta en un referente de respeto al trabajo creativo, dando certeza jurídica tanto a los ayuntamientos como a la comunidad artística.