Impulsa INVL acciones para consolidar patrimonios en García

El Instituto de la Vivienda superó las 1,600 acciones en beneficio de familias como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la seguridad patrimonial

El Instituto de la Vivienda de Nuevo León (INVL) superó las mil 600 acciones en beneficio de familias del municipio de García, como parte de una estrategia integral enfocada en fortalecer la seguridad patrimonial y mejorar las condiciones de vivienda.

Estas acciones contemplan programas de asignación, traspasos, regularización de asentamientos, escrituración y mejoramiento de vivienda, lo que ha permitido avanzar en la atención del rezago patrimonial y brindar soluciones a familias que durante años han esperado certeza jurídica sobre sus hogares.

Entregan 102 escrituras a familias de García

Como parte de estos esfuerzos, el Instituto realizó la entrega de 102 escrituras a familias del municipio, consolidando su patrimonio y transformando años de espera en certeza jurídica.

El director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso, destacó que estas acciones permiten atender el crecimiento del municipio y brindar mayor seguridad a las familias.

En este sexenio hemos trabajado para acelerar los trámites de escrituración y brindar certeza jurídica a más familias. Hoy 102 familias reciben su escritura y se suman a las más de 12 mil que han sido beneficiadas en los últimos años, con solidando su patrimonio y su tranquilidad

Estas acciones no solo entregan un documento, sino que brindan seguridad, estabilidad y un respaldo legal para las familias y sus hijos

En este sentido, Montiel Amoroso subrayó que el fortalecimiento del patrimonio familiar es una prioridad para la institución, por lo que se continuará trabajando en acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.

Destacan coordinación del Gobierno estatal

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que la entrega de escrituras representa un paso fundamental para garantizar la certeza jurídica y la seguridad del patrimonio familiar.

Así trabajamos en el Gobierno de Nuevo León, así trabajamos en el gobierno de Samuel García: un gobierno cercano, un gobierno que escucha y un gobierno que atiende las peticiones de la ciudadanía. Hoy el Gobierno del Estado, a través de FOMERREY y del Instituto de la Vivienda, le está dando certeza jurídica al patrimonio de las familias al entregarles sus escrituras

El funcionario destacó que este tipo de acciones reflejan el trabajo coordinado del Gobierno estatal para atender las necesidades de la ciudadanía y reducir el rezago en materia de vivienda.