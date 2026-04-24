Impulsa iniciativa para castigar abandono a adultos mayores

El legislador Jesús Elizondo, señaló que esta propuesta responde a un incremento en los casos respecto a esta situación.

Una iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León fue presentada por el diputado Jesús Elizondo, con el objetivo de fortalecer la protección de las personas adultas mayores, mediante la creación de un nuevo tipo penal que sancione de manera específica el abandono en este sector.

La propuesta contempla la incorporación del artículo 355 Bis, con el que se busca endurecer las sanciones existentes y responder a una problemática que, de acuerdo con el legislador, va en aumento en la entidad.

¿Qué cambios plantea la reforma al Código Penal?

Actualmente, la legislación ya contempla el delito de abandono; sin embargo, no establece una agravante específica cuando la víctima es una persona adulta mayor. Por ello, la iniciativa propone aumentar las penas hasta en 8 años de prisión, mediante la creación de un tipo penal que atienda directamente estos casos.

Además, se plantea incluir diversas modalidades de conducta u omisión, con el fin de abarcar distintos escenarios en los que una persona mayor pueda quedar en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se aplicarían las sanciones?

El proyecto establece un esquema de sanciones progresivas en función del daño causado a la víctima, así como la incorporación de agravantes en situaciones específicas.

Entre los factores que incrementarían la pena se encuentran la relación de parentesco, la dependencia económica o funcional de la persona afectada, así como los casos en los que el abandono tenga como objetivo la obtención de un beneficio patrimonial.

¿Por qué surge esta iniciativa?

El legislador señaló que esta propuesta responde a un incremento en los casos de abandono de personas adultas mayores, por lo que consideró necesario reforzar el marco legal vigente.

“No podemos normalizar el abandono, cuando una persona adulta mayor queda sola, no es un descuido, es una falla que como sociedad ya no podemos permitir”.

Buscan evitar que adultos mayores queden desprotegidos

Jesús Elizondo subrayó que es indispensable que ninguna persona adulta mayor quede en situación de desprotección, por lo que insistió en la necesidad de acciones legislativas contundentes para prevenir y sancionar este tipo de conductas.

La iniciativa será analizada en el Congreso local como parte de las acciones orientadas a fortalecer la protección de grupos vulnerables en Nuevo León.