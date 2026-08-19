Impulsa Igualdad infraestructura social en Mina y El Carmen

El titular de la dependencia inauguró una guardería en Mina, y dio el banderazo de arranque a la construcción de tres canchas deportivas

Al encabezar una gira de trabajo, la Secretaría de Igualdad e Inclusión impulsó este martes la infraestructura social de Mina y El Carmen con obras enfocadas al cuidado de la primera infancia, el deporte y la convivencia comunitaria.

Esta jornada inició en el municipio de Mina, donde el secretario Felix Arratia dio el arranque a la construcción de la nueva Guardería Municipal, donde destacó que invertir en infraestructura para la primera infancia también significa generar mejores condiciones y oportunidades para las familias.

“Hoy, con esta obra que arrancamos, vienen grandes cosas para el municipio de Mina. Significa oportunidades para que las mujeres que quieran trabajar puedan hacerlo seguras y tranquilas, y para que las familias tengan un lugar donde sus hijas e hijos, además de estar seguros, puedan tener un crecimiento nutricional y un mejor desarrollo”, dijo.

Por su parte, el alcalde Edgar Molina agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para concretar un proyecto necesario para la comunidad de Mina.

“El agradecimiento que tenemos hacia el Gobierno del Estado es enorme. Este nuevo espacio refleja la visión que estamos consolidando: un municipio que trabaja y que procura que las familias estén bien. Gracias a todos, a Félix y al gobernador Samuel García”, expresó.

Este espacio de 468 metros cuadrados contará con áreas administrativas y educativas, comedor, sanitarios generales y para infantes, área de espera, así como rampas y accesos para personas con movilidad reducida.

Da banderazo de arranque para construir tres canchas en El Carmen

Después se trasladó hasta el municipio de El Carmen, donde dio el banderazo de arranque a la construcción de tres canchas deportivas; una en la colonia Alianza Real y dos más en El Jaral. Esta infraestructura busca generar comunidad y el fortalecimiento del desarrollo social.

“Estos espacios públicos que vamos a llevar a cabo en alianza bipartita son muy importantes porque representan la oportunidad de convivencia de nuestra gente, de que se apoderen de los lugares que dejaron. Por eso es tan importante construirlos porque esto fortalece el tejido social, pero sobre todo genera oportunidades para que nuestra gente siga creciendo, cuidando su salud y mejorando”, expresó el secretario.

Además, el secretario entregó además más de 120 tarjetas a beneficiarias del programa "Ayudamos a las Mujeres", con el que otorgan un apoyo económico de $2,000 mensuales, así como beneficios de transporte público y acceso gratuito a servicios médicos.