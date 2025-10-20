Impulsa Igualdad e Inclusión cocina con alimentos recuperados

La secretaría realizó el concurso “Platillos Saludables” para fomentar la nutrición accesible y el aprovechamiento total de los recursos

Con un firme compromiso para combatir el desperdicio de alimentos y promover una alimentación accesible y nutritiva, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, liderada por Martha Herrera, en colaboración con el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey A.B.P., llevaron a cabo el concurso de cocina "Platillos Saludables".

La iniciativa, enmarcada en la estrategia estatal Hambre Cero Nuevo León, logró reunir a 27 participantes provenientes de comunidades beneficiadas y diversas organizaciones de la sociedad civil aliadas.

Un elemento distintivo del certamen fue que todos los platillos se elaboraron utilizando exclusivamente alimentos recuperados y donados por el Banco de Alimentos, poniendo en práctica la filosofía de aprovechamiento total de los recursos.

Durante el evento, realizado en las instalaciones del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, un jurado experto evaluó cada una de las propuestas culinarias, considerando criterios como la presentación, la originalidad, la creatividad en el uso de ingredientes saludables y, por supuesto, el sabor.

El platillo que se alzó con la victoria fue "Porciúnculas en Foresta", que fue especialmente reconocido por su alto valor proteico y la sencillez de su preparación para replicarse en cualquier hogar.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, los 27 platillos concursantes serán incluidos en la próxima edición del recetario del Banco de Alimentos.

De acuerdo con la secretaría, esta acción busca promover entre las familias del estado un modelo de alimentación saludable, accesible y sostenible, que maximice el uso de los alimentos recuperados y minimice el desperdicio.