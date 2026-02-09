Impulsa Igualdad conciencia ambiental con Ecobótica

La Secretaría de Igualdad e Inclusión realizó la primera Mini Feria Ecobótica para fomentar la robótica y el reciclaje en niños de 6 a 12 años

La Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, llevó a cabo la primera edición de la Mini Feria de Robótica y Reciclaje “Ecobótica” en Centros Comunitarios, con el objetivo de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la conciencia ambiental en la niñez.

La iniciativa está enfocada en promover el conocimiento de la robótica y la integración del reciclaje en su práctica, con la finalidad de preparar a niñas y niños para un futuro tecnológico de forma sostenible y accesible.

Desarrollo de habilidades STEM

Durante el evento, menores de entre 6 y 12 años aprendieron a reutilizar materiales y construir soluciones innovadoras, fortaleciendo habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como la motricidad fina, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

La mini feria se realizó en el Macrocentro Comunitario San Bernabé, donde se instaló un espacio de demostración de prototipos desarrollados por los propios participantes en la actividad “Diseña tu robot”.

En ella, combinaron robótica y arte utilizando materiales reciclados.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión ofrece más de 300 talleres y servicios gratuitos en sus 48 centros comunitarios, entre ellos el taller de robótica, abierto a personas de todas las edades, como parte de su estrategia para impulsar la inclusión y el desarrollo tecnológico en la comunidad.