El Gobierno municipal destacó que mantiene iniciativas orientadas a visibilizar el aporte cultural, social y económico de la comunidad migrante en la localidad

Con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, el Gobierno de Guadalupe y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estrecharon su coordinación interinstitucional mediante la firma de un memorándum de entendimiento.

Durante el acto, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, subrayó la relevancia de que el ámbito municipal asuma un papel activo como primer respondiente frente a las necesidades de esta población, y señaló que la administración local trabaja de manera cotidiana para consolidar una cultura de respeto.

"Porque no todas las personas migrantes lo son por decisión propia; algunas salen de sus lugares de origen por violencia política, otras por violencia de género y algunas más por necesidades laborales. En Guadalupe las recibiremos con el mayor de los respetos", expresó el edil durante su intervención.

Como parte de las acciones presentadas, se dio a conocer la cartilla “Derechos Humanos para las Personas Migrantes, Desplazadas y en Situación de Retorno”, un material informativo orientado a impulsar el respeto a los derechos fundamentales de quienes transitan o permanecen en el municipio.

Asimismo, el Gobierno municipal destacó que mantiene iniciativas orientadas a visibilizar el aporte cultural, social y económico de la comunidad migrante en la localidad, entre ellas "Mercado en Movimiento", espacio que congrega a exponentes de distintas nacionalidades que residen en Guadalupe.