Impulsa FIDEURB campaña de limpieza en Zona Metropolitana

Como parte de este programa integral, la dependencia llevó a cabo un total de 85 intervenciones operativas de limpieza urbana en puntos estratégicos

El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la División Ambiental del Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), intensificó sus acciones permanentes de mantenimiento, conservación y recuperación del espacio público mediante un despliegue operativo masivo en diferentes municipios de la entidad.

Como parte de este programa integral, la dependencia llevó a cabo un total de 85 intervenciones operativas de limpieza urbana en puntos estratégicos del área metropolitana y zonas periféricas, logrando optimizar las condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para la ciudadanía.

Resultados del operativo: Más de 42 toneladas de residuos retirados

Las labores de las brigadas operativas arrojaron un balance positivo en beneficio del entorno ecológico e imagen urbana del estado, destacando las siguientes cifras:

337,382 metros cuadrados de espacios públicos atendidos y rehabilitados.

42,519 kilogramos de residuos sólidos urbanos, desechos voluminosos, escombro, ramas y cacharros recolectados.

Los trabajos integrales incluyeron acciones de limpieza general, barrido manual y mecánico, deshierbe, desbroce, retiro de desechos a gran escala, liberación de cordones viales, así como el mantenimiento y riego constante de áreas verdes.

Zonas y avenidas principales intervenidas en el área metropolitana

El despliegue de mantenimiento abarcó laterales, camellones centrales, bajo puentes, plazas y vialidades de alta afluencia vehicular en los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y Santiago.

Entre las principales avenidas y arterias viales atendidas destacan:

Avenida Constitución y Av. Ignacio Morones Prieto

Avenida Gonzalitos, Av. Revolución y Av. Zaragoza

Avenidas Eloy Cavazos, Pablo Livas, Colón, Ruiz Cortines y Simón Bolívar

Avenidas Dulces Nombres, Bonifacio Salinas, Fundidora y Félix U. Gómez

Asimismo, se realizaron importantes labores de conservación en parques públicos, plazas y áreas recreativas emblemáticas del estado, tales como el Parque Fundidora, Parque Libertad, Parque Ciudadano, Parque del Agua, la Explanada de los Héroes y la Plaza de los Desaparecidos, entre otros espacios familiares comunitarios.

Compromiso permanente con el medio ambiente y la ciudadanía

La Directora General de FIDEURB, María Guadalupe López Marchán, destacó que la dependencia continuará redoblando esfuerzos de manera constante para preservar las vialidades y áreas verdes de Nuevo León en óptimas condiciones.