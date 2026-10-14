Impulsa Farah seguridad y movilidad en San Pedro hacia el 2030

El munícipe sampetrino expuso sus prioridades, con énfasis en mantener la seguridad, ampliar la participación ciudadana y mejorar la movilidad metropolitana

Durante su participación en el foro Líderes de México en el Auditorio Luis Elizondo, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah compartió las principales estrategias y proyectos con los que su administración enfrenta los desafíos municipales con miras al año 2030.

El munícipe sampetrino abordó las acciones prioritarias de su gobierno divididas en ejes clave como seguridad, movilidad, desarrollo urbano, servicios públicos y coordinación metropolitana.

Farah enfatizó que sus metas centrales al frente del ayuntamiento son consolidar los indicadores de tranquilidad y fomentar una mayor involucración de la comunidad en la toma de decisiones públicas.

“Como todo alcalde, uno entra al servicio público, quiere dejar las cosas mejor de cómo las encontró. Que San Pedro siga siendo la ciudad más segura de México, que San Pedro siga siendo la ciudad con mayor participación ciudadana”, afirmó el edil.

En el tema de infraestructura y vialidad, el alcalde destacó el alcance metropolitano de las obras de movilidad que se ejecutan actualmente en el municipio, señalando que sus beneficios impactarán de manera directa el flujo vehicular y la calidad de vida de toda la zona urbana.

“Las grandes obras que traemos ahorita de movilidad, también terminadas, van a solucionar no solamente la calidad de vida de los sampetrinos, sino también ayudar muchísimo a la zona metropolitana”, puntualizó.

Durante el panel, Mauricio Farah dialogó e intercambió experiencias con sus homólogos de Monterrey, Adrián de la Garza y de Guadalupe, Héctor García.