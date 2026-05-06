Impulsa Escobedo deporte adaptado con entrega de sillas

El DIF municipal realizó la entrega de sillas de ruedas especializadas a jóvenes atletas para mejorar su desempeño y fomentar inclusión social

En la llamada Capital de la Transformación, el Gobierno municipal continúa promoviendo el desarrollo e inclusión de personas con discapacidad mediante acciones concretas que fortalecen el deporte adaptado.

Como parte de este esfuerzo, la presidenta del DIF municipal, Yesi de Mijes, encabezó la entrega de sillas de ruedas especializadas a jóvenes deportistas que practican paradanza y básquetbol adaptado, atendiendo una necesidad detectada directamente por la ciudadanía.

La iniciativa surgió luego de que, durante una jornada de entrega de apoyos, una persona solicitara sillas adecuadas para niñas y niños que practican deporte, lo que motivó la gestión inmediata para brindar una solución.

En esta ocasión, los beneficiarios fueron Maybel Muñiz, José Antonio Meza, Ángel Sosa y Estibaly Muñoz, quienes ahora cuentan con herramientas diseñadas para mejorar su movilidad y desempeño en sus disciplinas.

“La 4T Norteña trabaja con el corazón, con cercanía, con sensibilidad y con tenacidad. Si ustedes ya hacen lo más difícil, que es entrenar y romper barreras, a nosotros nos toca estar a la altura de su esfuerzo”, expresó Yesi de Mijes.

La presidenta del DIF destacó que estas acciones reflejan una política pública basada en la empatía y en la atención directa a las necesidades reales de la población, especialmente de sectores que requieren apoyo para desarrollarse plenamente.

Asimismo, subrayó que la transformación social implica convertir el crecimiento económico en beneficios tangibles para la ciudadanía, fortaleciendo la inclusión y generando oportunidades para todas y todos.

“Estos jóvenes no solo reciben una silla; reciben un impulso para seguir avanzando, compitiendo y demostrando que no hay límites cuando hay determinación”, añadió.

Las sillas entregadas están diseñadas específicamente para actividades deportivas, lo que permitirá a los beneficiarios mejorar su rendimiento y continuar su formación en el ámbito competitivo.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Escobedo refrenda su compromiso con la inclusión, el bienestar y el impulso al talento local, promoviendo una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades.