Impulsa el diputado Víctor Pérez que conectividad sea accesible

Pérez Díaz citó datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para evidenciar la desproporción en el costo del espectro en el país

En el marco de la discusión de la Ley Federal de Derechos en la Cámara de Diputados, el legislador federal panista Víctor Pérez Díaz presentó una propuesta para lograr que los servicios de internet y telefonía móvil sean significativamente más asequibles para todos los mexicanos.

El diputado de Acción Nacional criticó fuertemente el cobro excesivo del espectro radioeléctrico en México, señalándolo como la causa principal del sobrecosto de estos servicios esenciales.

Pérez Díaz citó datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para evidenciar la desproporción en el costo del espectro en el país.

"El problema es el costo del espectro en México como uno de los más altos a nivel mundial. De acuerdo con datos de Coparmex el costo del espectro es 4 veces más que en otros países y que el promedio de América Latina, aseguró el legislador.

Por ello, propuso que el Congreso adopte una política para reducir las cuotas del espectro hasta un nivel competitivo e internacional, al menos 50 por ciento menos de su costo total.

"Pero necesitamos que esa política de descuento sea real profunda y progresiva por lo que propongo que esta soberanía adopte reducir las cuotas del espectro hasta un nivel competitivo e internacional al menos 50 por ciento menos de su costo total y garantizar costos accesibles a Pymes, operadores sociales e indígenas", manifestó Victor Pérez.

El panista argumentó que, si bien en otras naciones el espectro se utiliza como una herramienta de desarrollo y competencia, en México se ha usado como una fuente de recaudación fiscal y afecta a los mexicanos menos favorecidos, haciendo que el internet sea caro, desigual e inalcanzable para quienes más lo necesitan.

El diputado señaló que los altos costos anuales tienen graves consecuencias en el sector.

Mencionó que empresas nacionales y extranjeras han tenido que devolver el espectro al no poder sostener los onerosos cobros de derechos.

Según Coparmex y el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, estas tarifas desvían inversiones, frenan el despliegue de infraestructura y limitan el potencial de crecimiento.

El resultado es que las regiones rurales siguen desconectadas y millones de personas sin acceso a servicios básicos de comunicación o de conectividad.

"En el dictamen que discutimos de la Ley Federal de Derechos se reconoce por primera vez la posibilidad de una norma habilitante para descuento a los concesionarios que ofrezcan servicio a las zonas marginadas", subrayó.

No obstante, consideró que esta medida debe ser más profunda.