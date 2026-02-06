Impulsa a Nuevo León nueva Constitución, afirma Samuel García

El gobernador encabezó la conmemoración de las Constituciones de 1857 y 1917 y aseguró que la nueva Carta estatal impulsa a Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó este jueves la ceremonia cívica por los aniversarios 169 y 109 de las Constituciones de 1857 y 1917, respectivamente, y afirmó que respetar la ley fundamental es clave para mantener al estado en los primeros lugares del país.

Mensaje desde el monumento a Carranza

El acto se realizó frente al monumento a Venustiano Carranza, donde se rindió Guardia de Honor y se colocaron ofrendas florales. Acompañado por el secretario de Educación estatal, Juan Paura, el mandatario destacó la trascendencia histórica de ambos textos constitucionales.

“En Nuevo León, cumplir la Constitución es trabajar todos los días para que nuestro estado siga siendo ejemplo nacional”, sostuvo ante autoridades y asistentes.

Defiende la nueva Constitución estatal

García Sepúlveda subrayó que la reciente Constitución de Nuevo León responde a la visión de futuro de la entidad y, dijo, es la más moderna del país.

“Somos un estado que no se conforma. Por eso necesitábamos actualizar nuestro marco legal y hoy tenemos la Constitución más nueva de México”, expresó.

Resultados en indicadores clave

Por otra parte, el gobernador afirmó que la nueva Carta Magna local ha sido un soporte para avanzar en más de 40 rubros, entre ellos economía, inversión extranjera, seguridad, salud, educación, movilidad, obra pública y reducción de la pobreza.

La ceremonia incluyó honores cívicos y el reconocimiento a Venustiano Carranza por su papel en la promulgación de la Constitución de 1917.